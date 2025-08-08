GALERII | Hiiumaa kodutütarde ja noorkotkaste suvelaager Suuresadamas

Laagri teisel päeval jaotati lapsed rühmadesse ning viidi läbi erinevaid töötube kaardi tundmisest, enesekaitsest, õhupüssist ja vibuga laskmisest, mereohutusest ja esmaabist.
IN MEMORIAM
4. augustil lahkus meie seast Eesti kabetaja Raivo Rist – pühendunud sportlane, kirglik spordisõber ja hinnatud kogukonnaliige.
SPORT
Hiiumaa orienteerumisneljapäevakud on täies hoos. Juuli lõpus ja augusti alguses peetud päevakud tõid metsaradadele arvukalt orienteerujaid nii Hiiumaalt kui ka kaugemalt. Augustis peetakse veel...
SPORT
28. juunist 3. juulini toimusid Itaalias Trentos orienteerumise juunioride maailmameistrivõistlused. Eesti noortekoondisesse kuulus Hiiumaa neiu Maria Eller. Võistlusprogramm oli tihe, kuuel päeval võisteldi viiel erineval...
UUDISED
Kaseselja talu lambad olid öösel kodulähedases koplis, mille ümber metallist võrkaed, see aga hunte ei pidanud ja talu 55pealisest karjast jäi alles 31 lammast.