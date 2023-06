MÄLESTUSEKS | Sõbrad avasid Riho Sibula mälestuseks pingi Kõpu tuletorni all

Pühapäeval laulsid sõbrad-muusikud Kõpu tuletorni juures Riho Sibula laule, tema mälestuspingi kandsid nad kätel kohta, kus Riholegi meeldinuks istuda.

„Meie sõpruskond mäletab kindlasti igaüks omal moel ja väga eredalt seda, kuidas me tema juures Hirmustes või ümmargusematel kuupäevadel muudes kohtades siinsamas Kõpu poolsaarel ta sünnipäevi tähistasime,“ ütles tema sõber Erkki-Sven Tüür mälestuspäeval Kõpu tuletorni juures. Tema jaoks oli see paik väga tähtis, ütles Tüür ja võttis omaks süü, et Sibul enda juured Hiiumaale ja Hirmustesse ajas.