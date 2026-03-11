DIGILEHT | Hiiu Leht 12. märtsil

Hiiu Leht 12. märtsil
- Juhtkiri | Selle maa keel
- Arvamus | Aed.Linn.Kärdla
- Arvamus | Koolis vaktsineerimisel tuleb usaldada noort ja vähendada bürokraatiat
- Arvamus | Eurojobu palve
- Vastukaja | Kõrgessaare pargi kaitse: likvideerimise asemel tuleks korda teha
- Tänavaküsitlus | Kuidas Kärdla linn meeldib?
- Uudis | Nuudi hobitalu: Hüvitistest pole haisugi
- Uudis | Jahimehed täitsid enamiku mahtudest
- Uudis | Raamatukogud saavad iseteenindusvõimalused
- Uudis | Töötervishoiuarst võib Hiiumaal olla aasta lõpus
- Uudis | Kõpu tuletorni külastatavus langes poole võrra
- Uudis | Meite Mötte pidajad laienevad Kõpu tuletorni
- Piltuudis | Naistepäeva eel avati Kärdlas uus lillepood
- Teema | Mudilapüüdjad Virko Martinit ei murdnud
- Sport | Suusameistrid selgusid Palukülas sula kiuste
- Sport | Hiiumaa laskuritele kaks medalit
- Sport | Markus Uuskari tuli Pärnu klubiga Balti meistriks
- Persoon | Margus Saar: Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab
- Sattumise lugu | Peeter Rebane teeb Kassarist filmi läbi lapsepõlvemälestuste
- Reportaaž | Keeletund kui tähelepanuharjutus
- Tehnika | Saarel levib HHH tõbi
- Tervis | Papilloomiviirus pole vaid naiste probleem
- Muku | Saksa vahetusõpilane inglise keeles Eesti olümpiaadil tipus, eesti keelgi juba suus
- 25 aastat tagasi | Oli see vast päev!