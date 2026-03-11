Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 12. märtsil

Hiiu Leht 12. märtsil
  • Juhtkiri | Selle maa keel
  • Arvamus | Aed.Linn.Kärdla
  • Arvamus | Koolis vaktsineerimisel tuleb usaldada noort ja vähendada bürokraatiat
  • Arvamus | Eurojobu palve
  • Vastukaja | Kõrgessaare pargi kaitse: likvideerimise asemel tuleks korda teha
  • Tänavaküsitlus | Kuidas Kärdla linn meeldib?
  • Uudis | Nuudi hobitalu: Hüvitistest pole haisugi
  • Uudis | Jahimehed täitsid enamiku mahtudest
  • Uudis | Raamatukogud saavad iseteenindusvõimalused
  • Uudis | Töötervishoiuarst võib Hiiumaal olla aasta lõpus
  • Uudis | Kõpu tuletorni külastatavus langes poole võrra
  • Uudis | Meite Mötte pidajad laienevad Kõpu tuletorni
  • Piltuudis | Naistepäeva eel avati Kärdlas uus lillepood
  • Teema | Mudilapüüdjad Virko Martinit ei murdnud
  • Sport | Suusameistrid selgusid Palukülas sula kiuste
  • Sport | Hiiumaa laskuritele kaks medalit
  • Sport | Markus Uuskari tuli Pärnu klubiga Balti meistriks
  • Persoon | Margus Saar: Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab
  • Sattumise lugu | Peeter Rebane teeb Kassarist filmi läbi lapsepõlvemälestuste
  • Reportaaž | Keeletund kui tähelepanuharjutus
  • Tehnika | Saarel levib HHH tõbi
  • Tervis | Papilloomiviirus pole vaid naiste probleem
  • Muku | Saksa vahetusõpilane inglise keeles Eesti olümpiaadil tipus, eesti keelgi juba suus
  • 25 aastat tagasi | Oli see vast päev!

RISTSÕNA | 12.03.2026 (64)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

ARVAMUS | Eurojobu palve

1951. aasta 18. aprillil sõlmitud Pariisi leping pani aluse Euroopa Söe- ja Teraseühendusele, mis läbi kolmveerandsajandi on kasvanud tänaseks euroliiduks. Juubeliaasta tähistamiseks on mitmeid...

AHTO ILMAJUTUD | Loodus tärkab

Ilmad on läinud soojemaks ning jäävad soojemaks ka eesootava nädala aja jooksul. Merejääl on aga paksust veel küllaga (kuni 40cm!), mis hoiab ilma pigem...

TUNNUSTUS | Tiit Reisid ja Hiiumaa Pruulikoja Resto pärjati parimateks väikeettevõteteks

Kolmapäeval, 11. märtsil kuulutati välja ettevõtluskonkursi “Eesti Ettevõtlik Vaim 2025” võitjad ning tiitli pälvisid ka kaks Hiiumaa ettevõtet. Kärdla Resto OÜ võitis kategoorias „Parim...

