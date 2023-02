Askuse hooaega varjutavad tervisemured

Saku II liigas palliva hiidlaste korvpalliklubi Askus meeskond on 16 mängu järel üheksandal kohal, treeneri sõnul on lootust turniiritabelis tõusta – kui vaid kõik mehed kogu aeg rivis oleksid.

Mängiv treener Risto Merimaa ütles, et kõik allesjäänud mängud on väga võidetavad, kuid palju sõltub sellest, kuidas meeste tervis vastu peab.

„Kui suudame mehed terveks saada ja ka kodupublik tuleb meid kõvasti toetama, siis ei tohiks play off´i saamisega probleemi olla, kuna liiga nelja tugevama meeskonnaga on meil juba mängud mängitud,“ ütles Merimaa.