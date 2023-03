Ära aja teist inimest vägisi valima

Mulle ei meeldi teisi inimesi valima ajada, kuigi näen, et paljud inimesed praegusel ajal ainult sellega tegelevadki.

„Mine valima, muidu kaotad õnne!“

„Kui hiidlane ei vali, siis saarlane võidab!“

„EKREIKE tuleb!“

„Kaja Kallas tuleb!“

Ja siis tead ju küll neid pildikesi sellest, kuidas keegi juba enne sind valimas ära käis? Need on natuke nagu jõusaalis tehtud selfid. Näete, kui tubli ma olen! E-valisin! Tõstsin hantli üles! Hoian kõhtu sees! Kuigi võibolla ainult selle pildi jaoks.

Ühesõnaga, saan aru, kui ka sinus tekitavad need pildid pigem küsimusi kui vaimustust. Mittevalimine on tegelikult täiesti seaduslik tegevus. Kui sul tõesti üldse mingit soovi valida pole, siis politsei sulle selle eest trahvi ei tee.

Minu enda jaoks paar iva selles valimas käimises siiski on. Hiiu Lehe peatoimetaja palvel saan selgitada vaid seda, miks ma ise seekord jälle valimas käisin.

Üks põhjus valima minna tuli mehelt nimega Sten Tamkivi*. Ta on minu sõber ning ma näen kogu aeg, mida ta sotsiaalmeediasse

postitab.

Sten ütles Twitteris, et tal pole küll ühtegi ideaalset kandidaati, kelle poolt valida. Natuke sama lugu ka siin! Kuid, kui Sten mõtleb, kas ta tahaks, et mõni inimene või erakond oleks toas, kui valitsus arutab olulisi teemasid, siis leidis ta kohe sinna kujuteldavasse tuppa mitu kandidaati.