AJALOOKILLUD | Hüvastijätt Suuremõisa aiaga

Eks kõik siin ilmas on ajalik ja iseäranis aiad. Neid rajatakse suure innuga, hooldatakse mõnda aega, tehakse ümber ja jäetakse lõpuks maha. Mis seal ikka, emake loodus võtab aia kujundamise hea meelega üle! Osa puid-põõsaid jääb kindlasti veel hulgaks ajaks kasvama. Nad õitsevad ehk veel uhkemini ja julgemini – nüüd kui neid keegi enam ei püga ega lõika. Palju hullem variant oleks täielik lageraie, ümberkünd, murukülv ja robotniiduk.