AINA KÕRGEMALE | Erki Pranno püüdleb profiks

Sõru noormees Erki Pranno (15) on Eesti parim sportronija, kes tahab tulevikus jõuda maailma tippu. Teda tundvate inimeste sõnul pole Erki sõnades põhjust kahelda, sest kui tal siht seatud, teeb ta kõik, et selleni jõuda.

Erki seisab Tuuletorni ronimisseina ees ja vaatab 20 meetri kõrgusele. Ta teab juba täpselt, millisest värvilisest nukist ta peab seinal kinni haarama või kuhu toetuma. Tee peab juba all selge olema. Sel viisil, et hakkad alt lihtsalt minema ja vaatad, kuhu jõuad, kõrgele ei roni.

Nagu elus ikka.

“Eesmärgiks on saada professionaalseks ronijaks,“ on Erkil enda eesmärk teada. “Tahaks maailmameistrivõistlustele jõuda ja seal mõne hea koha saada.“

“Erki on hästi sihikindel ja töökas. Kui tal on eesmärk paigas, siis läheb või läbi seina,“ iseloomustab teda esimene treener Inna Lepik. Ema Kaie Pranno ütleb, et kadestab poega tema distsipliinihoidmise oskuse pärast. “Ma näen vahel, kui raske tal on. Nagu meil kõigil pole vahel tuju, et trenni teha või ilm kehva, et trenni minna jne, aga ta ikka läheb! Vahel mõtlen, et mul võiks ka selline distsipliin olla,“ räägib ema Kaie.