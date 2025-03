VAIMSE TERVISE VITAMIINID | Kevad toob ka vaimse tervise vitamiinivajaduse

Lisaks juba varasemast foonil olnud globaalsed hirmud, nagu liigirikkuse kadumine keskkonnast, kliima soojenemine ja maailmamere üle kallaste kerkimine. Enamus neist kurjajuurtest on meie kontrolli alt väljas ning häid lahendusi ei paista kuskilt. See teeb meele eriti mõruks. Ei aita ka vana soovitus, et kui miski ei meeldi, siis muuda seda või kui probleemi ennast muuta ei saa, siis muuda oma suhtumist ning lepi olukorraga. Kliimat me muuta ei saa ja ka geopoliitikas jäävad käed lühikeseks. Ning kui siis lisanduvad veel kohalikud korduma kippuvad ikaldused nagu vaidlused parvlaeva- ja lennuühenduse üle või kärped koolisüsteemis, võib tuju kehvaks minna küll. Kaua kestev ärevus ja pinge aga teeb inimese haigeks.