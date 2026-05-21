N, 21.05.2026

VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 21. mail

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 21. mail 2026 kell 15 Kärdlas volikogu saalis.
Päevakorras on:

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

2. Revisjonikomisjoni ülevaade
Ettekandja: Hiiumaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Palle Kõlar

3. Palukülas asuva Leemendi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge

4. Hindu külas asuva Hooldekodu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge

5. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Kerema tee kinnistu, Kerema küla) ja vallavara omandamine (Kerema tee kinnistu, Kerema küla)
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisoaskonna juhataja Maiken Lukas

6. Hoonestusõiguse lõpetamine (Väike-Sadama tn 1c kinnistu, Kärdla)
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisoaskonna juhataja Maiken Lukas

7. Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks (Hiiumaa tuletornid)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, arendusosakonna juhataja Liili Eller

8. Uus tn 4/5 otsustuskorras kasutusse andmine
Ettekandja: abivallavanem Tiit Reha

9. Hiiumaa valla raamatukogude ümberkorraldamine
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut

10. Hiiumaa Raamatukogu põhimäärus (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut

11. Hiiumaa Vallavolikogu 21.12.2023 määruse nr 55 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ muutmine
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut

12. Hiiumaa valla 2026. aasta I lisaeelarve
Ettakandjad: vallavanem Hergo Tasuja, rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

13. Muud küsimused

JAMAD JÄTKUVAD | Soela ei pääse Kihnust tulema

Hiiumaa ja Saaremaa vahelise liini teenindamist jätkab parvlaev Amalie, kuna Soela peab jääma asendama Kihnu Virvet, millel tekkisid tehnilised probleemid.

ARVAMUS | Elektrijalgrattarendist rattastrateegiani

Hiiumaa elektrijalgrataste rendivõrgustik alustas tänavu viiendat hooaega. Võrgustik põhineb Eestis toodetud Ampleri elektriratastel ning Hiiumaal välja mõeldud TrianS päikeseenergiapaviljonidel, mille autor Tõnis Kasemägi. Lisaks...

RAJATAKSE UUS TEE | Nuutri oja serva ehitatakse kergliiklustee

Hiiumaa vald rajab lähiaastatel Kärdlasse uue kergliiklustee, mis ühendab Heltermaa maantee ja Põllu tänava.

TÄNAVAKÜSITLUS | Mis suhted on sul huumoriga?

