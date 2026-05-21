VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 21. mail

Päevakorras on:
1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
2. Revisjonikomisjoni ülevaade
Ettekandja: Hiiumaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Palle Kõlar
3. Palukülas asuva Leemendi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge
4. Hindu külas asuva Hooldekodu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge
5. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Kerema tee kinnistu, Kerema küla) ja vallavara omandamine (Kerema tee kinnistu, Kerema küla)
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisoaskonna juhataja Maiken Lukas
6. Hoonestusõiguse lõpetamine (Väike-Sadama tn 1c kinnistu, Kärdla)
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisoaskonna juhataja Maiken Lukas
7. Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks (Hiiumaa tuletornid)
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, arendusosakonna juhataja Liili Eller
8. Uus tn 4/5 otsustuskorras kasutusse andmine
Ettekandja: abivallavanem Tiit Reha
9. Hiiumaa valla raamatukogude ümberkorraldamine
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut
10. Hiiumaa Raamatukogu põhimäärus (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut
11. Hiiumaa Vallavolikogu 21.12.2023 määruse nr 55 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ muutmine
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut
12. Hiiumaa valla 2026. aasta I lisaeelarve
Ettakandjad: vallavanem Hergo Tasuja, rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom
13. Muud küsimused