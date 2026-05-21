Nelja aastaga on kogunenud teadmisi ja kogemusi selle kohta, kuidas (elektri)jalgrattasõit Hiiumaa oludega sobitub. Kokkuvõtvalt julgustab mootoriga toetatud elektrijalgratas väntama ka neid, kes Hiiumaa distantse või vastutuult pelgavad.
ARVAMUS
ARVAMUS | Elektrijalgrattarendist rattastrateegiani
Hiiumaa elektrijalgrataste rendivõrgustik alustas tänavu viiendat hooaega. Võrgustik põhineb Eestis toodetud Ampleri elektriratastel ning Hiiumaal välja mõeldud TrianS päikeseenergiapaviljonidel, mille autor Tõnis Kasemägi. Lisaks paviljonidele saab rattaid laadida kuue Coop Hiiumaa poe juures Kärdlas, Suuremõisas, Käinas, Emmastes ja Nurstes. Laadimisvõimalust tuleb küsida poe kassast ning väikese tasu eest saab ratta aku täis.
UUDISED
Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 21. mail 2026 kell 15 Kärdlas volikogu saalis.
UUDISED
Hiiumaa ja Saaremaa vahelise liini teenindamist jätkab parvlaev Amalie, kuna Soela peab jääma asendama Kihnu Virvet, millel tekkisid tehnilised probleemid.
UUDISED
Hiiumaa vald rajab lähiaastatel Kärdlasse uue kergliiklustee, mis ühendab Heltermaa maantee ja Põllu tänava.