UUS LOGOPEED | Hiiumaa Haiglas alustas tööd logopeed Ave Ungro

Logopeed tegeleb patsiendi kommunikatsioonivõime, s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääldustäpsuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamise ja/või parandamisega, samuti neelamisfunktsiooni taastamisega.

Logopeed on spetsialist, kelle töö keskmes on inimese suhtlemine, neelamine ja hääl. Paljud seostavad logopeedi ainult laste kõneprobleemidega, kuid tegelikult on logopeedi abi vaja igas vanuses inimestel.

Varases eas toetab logopeed lapse keele- ja suhtlemisoskuse arengut, et tal oleks hiljem lihtsam õppida ja suhelda.

Täiskasvanud võivad vajada logopeedi tuge näiteks pärast insulti, ajutraumat või hääleprobleemide korral. Logopeed aitab taastada neelamisvõimet, parandada häälekvaliteeti ning õpetab rääkima neid, kelle kõnevõime on kadunud.

Eakaid toetab logopeed suhtlemise ja toitumise osas muuhulgas ka näiteks dementsuse või Parkinsoni tõve korral.

Logopeedi töö eesmärk on eluliselt tähtis: aidata inimesel säilitada side maailmaga – olla mõistetud, süüa turvaliselt ja elada täisväärtuslikult.

Milliste probleemide korral on otstarbekas paluda perearsti saatekirja logopeedi vastuvõtule?

Lapse kõnearengu mahajäämus

Neuroloogilise haiguse (nt insuldi) tagajärjel tekkinud kõnehäired

Kogelus

Hääldushäired

Häälehäired

Neelamishäired

Müofunktsionaalsed häired

Logopeedi vastuvõtul toimub kõigepealt esmane hindamine ja logopeedilise sekkumisvajaduse väljaselgitamine. Teraapia vajadusel koostatakse raviplaan ning jooksvalt hinnatakse muutusi seisundis. Lisaks kaasneb logopeedilise teenusega patsiendi ja/või tema lähedaste nõustamine kõne või neelamisfunktsiooni toetavate tegevuste osas.