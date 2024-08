TUNNUSTUS | PRESIDENT: Kaunite kodude loojad võivad uhked olla

Teiste seas tunnustas vabariigi president kahte Hiiumaa kaunist kodu. Üks neist perekond Palli kodu Kärdlas Kaare tänaval, teine perekond Pendini suvekodu Nõmme külas.

„Väga tore üritus oli,“ ütles Marju Pendin, kes käis vabariigi presidendi auhinda vastu võtmas koos abikaasa Endliga.

Aed on peamiselt Marju huvi, mure ja hool, Endel aitab kaasa muru niites ja kaevab auke, kui midagi istutada vaja. Üheskoos on kunagine tühi maalapp kujundatud nii kauniks aiaks, et nüüd pälvis see presidendi auhinna.