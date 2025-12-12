TUNNUSTUS | Hiidlane pälvis Gustav Ernesaksa stipendiumi

Hiiumaa juurtega noor andekas koorijuht Ilona Muhel saab õppestipendiumi.
Koorimuusika kõrgeima tunnustuse ehk Gustav Ernesaksa fondi peastipendiumi, mida antakse välja vaid laulupeo aastatel, pälvib dirigent ja koorimuusika edendaja Ingrid Kõrvits. Arendusstipendiumi saab muusikaelu edendaja Marika Pärk.
12. detsembri varahommikul kutsus fondi nõukogu kõik koorid ja koorijuhid Tallinna lauluväljakule Ernesaksa mälestusmärgi juurde hommikusöögile, et ühes laureaatidega laulutaadi sünniaastapäeva tähistada. Stipendiumid antakse pidulikult üle Eesti Kooriühingu aastapreemiate galal 8. veebruaril 2026.
Gustav Ernesaksa fondi nõukogu esimees Aarne Saluveer rõhutab, et kõik Gustav Ernesaksa preemia saajad on meie rahvuskultuuri tõrvikukandjad. „Nii nagu Ernesaks tõi meile valgust läbi okupatsiooniaastate pimeduse, nii toovad nüüdsed preemia saajad meile valgust ajal, mil pimedus tahab vägisi taas võimust võtta,“ ütleb fondi nõukogu esimees.
LOODUS
Kõpu külas kasvab puuvõõrik (Viscum album). Ning mis oleks veel paslikum kui just nimelt jõulukuul see klassikaline Lääne-Euroopa jõulutaim iseoma silmaga üle kaeda.
UUDISED
Juba jaanuarist saab Hiiumaa Gümnaasiumis õppida Eesti ühe innovaatilisema IT-kooli praktilistel programmeerimise ja veebiarenduse kursustel.
UUDISED
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Hiiumaale rajatava riigikooli esimene direktor – visionäär, kes aitab kujundada tulevase kooli näo ja kultuuri. Kandideerimine...