TUNNUSTUS | Hiidlane pälvis Gustav Ernesaksa stipendiumi

Hiiumaa juurtega noor andekas koorijuht Ilona Muhel saab õppestipendiumi.

Koorimuusika kõrgeima tunnustuse ehk Gustav Ernesaksa fondi peastipendiumi, mida antakse välja vaid laulupeo aastatel, pälvib dirigent ja koorimuusika edendaja Ingrid Kõrvits. Arendusstipendiumi saab muusikaelu edendaja Marika Pärk.

12. detsembri varahommikul kutsus fondi nõukogu kõik koorid ja koorijuhid Tallinna lauluväljakule Ernesaksa mälestusmärgi juurde hommikusöögile, et ühes laureaatidega laulutaadi sünniaastapäeva tähistada. Stipendiumid antakse pidulikult üle Eesti Kooriühingu aastapreemiate galal 8. veebruaril 2026.

Gustav Ernesaksa fondi nõukogu esimees Aarne Saluveer rõhutab, et kõik Gustav Ernesaksa preemia saajad on meie rahvuskultuuri tõrvikukandjad. „Nii nagu Ernesaks tõi meile valgust läbi okupatsiooniaastate pimeduse, nii toovad nüüdsed preemia saajad meile valgust ajal, mil pimedus tahab vägisi taas võimust võtta,“ ütleb fondi nõukogu esimees.