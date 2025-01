TRAGI MEMM | 97aastane Valve-Vironia toimetab tegusalt

Selja külas avaras õues on lisaks elumajale veel mitmeid kõrvalhooneid, ridamisi viljapuid ja marjapõõsaid. Korras aia ilu ja hoolitsust on kõikjal tunda. Esimese lumega päeval krõbisevad rohukõrred jalge all, hommikupäike hakkab üle lauda katuse esimesi kiiri silma viskama.