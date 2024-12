TERVED JA TUGEVAD JUUKSED | Kuidas leida parimad hooldustooted?

Väldi igapäevast pesemist: juuste liiga sage pesemine võib eemaldada nende loomulikud õlid, mis on vajalikud juuste niisutamiseks ja kaitsmiseks. Selle asemel püüa pesta juukseid 2–3 korda nädalas, sõltuvalt juuste tüübist ja vajadustest. Kui tunned, et juuksed lähevad kiiresti rasvaseks, proovi kuivšampooni, mis värskendab soengut ilma liigse pesemiseta.

Ole õrn kuivatamisel: märjad juuksed on eriti haavatavad, mistõttu on oluline olla nendega õrn. Kasuta pehmet rätikut, näiteks mikrokanga või puuvillast rätikut, et liigne niiskus ettevaatlikult välja vajutada. Väldi juuste tugevat hõõrumist, sest see võib põhjustada murdumist ja katkiseid otsi. Lase juustel võimalusel õhu käes kuivada või kasuta fööni madalal kuumusel.