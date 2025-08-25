Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

UUDISED

TERE KOOL | Hiiumaal läheb esimesse klassi 75 last

Sel õppeaastal läheb Hiiumaal esimesse klassi 75 last. Eelmisel aastal alustas kooliteed 57 õpilast.
Foto: Eike Meresmaa

Hiiumaa valla haridusspetsialist Ivi Remmelg täpsustas, et Kärdla Kooli esimesse klassi läheb 39 õpilast, Käina Kooli 12, Palade Põhikooli 9, Suuremõisa Põhikooli 5, Emmaste Põhikooli 7 ja Lauka Põhikooli 5 õpilast. 

