TERE KOOL | Hiiumaal läheb esimesse klassi 75 last

Hiiumaa valla haridusspetsialist Ivi Remmelg täpsustas, et Kärdla Kooli esimesse klassi läheb 39 õpilast, Käina Kooli 12, Palade Põhikooli 9, Suuremõisa Põhikooli 5, Emmaste Põhikooli 7 ja Lauka Põhikooli 5 õpilast.
