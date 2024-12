TEEME HEAD | Aita Vallyl vähiga toime tulla

“Minu nimi on Vally, olen 67-aastane ja elan Hiiumaal,” kirjutab naine. “Olen kahe tütre ema ja nelja imelise lapselapse vanaema. 2021. aasta detsembris sain kurva diagnoosi – soolevähi neljas staadium metastaasidega mõlemas kopsus. Alates sellest hetkest on minu elu keeranud suurelt ringi ja olen võidelnud pidevalt selle haigusega.

Igal aastal jõululauas mõtlesin, et kas need jõulud on viimased, kus ma istun oma lähedastega koos, aga olen ikka veel nende jaoks olemas ja ka selle aasta jõulud oleme ühise laua taga.

Ravi kestis kuni 2024. aasta novembrini, kuid nüüd, kahjuks ei kata tervisekassa minu ravi ja olen pöördunud abi saamiseks Vähiravifondi Kingitud Elu poole, et saaksin raviga edasi jätkata.

Olen saanud selle kolme aasta jooksul pidevalt keemiaravi ja on olnud nii paremaid kui ka halvemaid aegu.

Mul on tohutult vedanud, et minu ümber on imelised lapsed, lapselapsed, sugulased ja palju toredaid inimesi, kes hoiavad ja hoolivad minust, toovad mu ellu päikest ja panevad silmad särama. See andis mulle palju jõudu ja jaksu, et eluga edasi minna. Ja nende jaoks olemas olla.

Olen väga tänulik, et Vähiravifond Kingitud Elu annab mulle elupäevi, -aastaid juurde. Ravi jätkumine on mulle ikka ülimalt oluline, et oma elu eest veel kauem võidelda. Samuti meenutan sageli oma kallist ema, kes kahjuks jäi vähile alla, kuid tema tugevus ja eluhoiaku mälestus annavad mulle veel jõudu.

Teie toetus tähendab mulle rohkem, kui sõnad suudaksid väljendada. Aitäh teile kõigile, kes mõistate ja toetate meid, kes peame võitlema iga päeva nimel.”