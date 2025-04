OTSE IRAAGIST | Mart Voolaid kaitseb Eestit tingimusteta

Täna viibib Mart Iraagis, Erbili linna külje all asuvas õhuväebaasis. Tema jaoks on see neljas kord viibida rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. Algus oli 2009. aastal Kosovos, seejärel 2014 Afganistan, 2019 Mali ning nüüd Iraak. Seekordne ülesanne on eriline, sest hiidlasel tuleb juhtida üksust, mis tegeleb isikukaitseoperatsioonidega ehk kaitsta kellegi elu.