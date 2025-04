EHITUSKEELUVÖÖNDI MUUDATUSED | Loodust kaitsev piirang hakkas piirama elu

Muudatuste mõte on lihtne: säilitada looduse kaitse seal, kus see on päriselt oluline ehk rannajoone vahetus läheduses, aga anda inimestele rohkem vabadust, kus looduskaitseline mõju on minimaalne. Perioodiliselt üleujutatavatel aladel, eriti laugjate kallastega piirkondades, on senine praktika tähendanud ulatuslikke ehituskeeluvööndeid, mis asuvad sadade kuni tuhandete meetrite kaugusel sisemaal. Need alad pole tihti ei märjad ega loodusväärtuslikud, vaid lihtsalt tehnilise määratluse tõttu piiratud.