Tantsupeo päevik – nädalajagu muljeid

Pea kuu aega tagasi sai alguse XXI üldtantsupeo „Iseoma” proovinädal. Esimest korda ei olnud ma peol tantsijana, vaid hoopis Tt-stuudio VII rühma saatja rollis ja sain uue kogemuse ning vaatenurga suurele peole. Lisaks sain esimestes proovides meie rühmade juures abiks olla jooniste lugemisel ja täppide leidmisel.