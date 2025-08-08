29. juuni, pühapäev
UUDISED
Tantsupeo päevik – nädalajagu muljeid
Pea kuu aega tagasi sai alguse XXI üldtantsupeo „Iseoma” proovinädal. Esimest korda ei olnud ma peol tantsijana, vaid hoopis Tt-stuudio VII rühma saatja rollis ja sain uue kogemuse ning vaatenurga suurele peole. Lisaks sain esimestes proovides meie rühmade juures abiks olla jooniste lugemisel ja täppide leidmisel.
Veel lugemist:
UUDISED
Eesti elanike alkoholitarbimine on teist aastat väikses languses ning aktsiisi kergitamine ei toonud kaasa piirikaubanduse väidetavat tõusu, selgub Sotsiaalministeeriumi tellitud Konjunktuuriinstituudi analüüsist.
ARVAMUS
Toivo Tänavsuu kirjutas hiljuti sotsiaalmeedias oma kogemusest Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas: “Levinud arusaama kohaselt – ja seda ei mõelnud me EMOs välja –...
GALERIID
XIX Hiiumaa Puhkpillipäevad 7.-10. augustil.
UUDISED
Algaval õppeaastal toimuvad Hiiumaa koolides ja lasteaedades kalapäevad, mille käigus õpivad lapsed tundma kohalikke kalaliike. Taldrikule jõuavad lest, räim, säinas ja tuulehaug – kõik...