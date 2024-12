Taavi Liivandi: Naiivne on loota, et keegi lahendab meie mured

Julgeolek kui toimiva ja elujõulise kogukonna vaade. Julgeolek sõltub suurel määral sissetulekust, on see siis riiklikul tasemel kaitse-eelarve näol või pere puhul toidu/energia kättesaadavusega seotud julgeolek. Hiiumaa üks oluline pikema perspektiivi julgeoleku oht on väikesed palgad, mille tõttu inimesed kasutavad vähem kohalikke teenuseid või kolivad mujale parema palga peale ja mis lumepallina on suretamas välja kohalikku majandust ja elu laiemalt. Siin on erinevaid objektiivseid põhjuseid, aga üks valdkond, kus saame ise rohkem ära teha, on kindlasti energeetika.