Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

GALERIID

SUUR GALERII | Tiina Tantsustuudio tähistas Hiiumaa Spordikeskuses oma 20. juubelit

29. novembril kogunesid Hiiumaa Spordikeskusesse Tiina Tantsustuudio praegused ja endised tantsijad, et tähistada stuudio 20. juubeliaastat.

Avatar photo
Tiina Tantsustuudio 20 aastat. | Foto: Eike Meresmaa

Laupäevasel juubelipeol esines koos külalisesinejatega kokku 239 tantsijat. Pealtvaatajaid oli Hiiumaa Spordikeskusesse kogunenud umbes 500 ning abilisi suursündmuse korraldamiseks oli üle 20ne. Kontsert lõpetati ühise tordisöömisega.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TEEMA

NOORED ETTEVÕTJAD | Õpilaste ärid ulatuvad savist viirukini

Hiiumaa Gümnaasiumis on sel sügisel sündinud viis õpilasfirmat, mis annavad kooliõpilastele võimaluse kogeda ettevõtlust kõige ehedamas vormis.

3 tundi ago

KULTUUR

NÄITUS | Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele

Villalao kui kultuuriaida uue tulemise esimeseks näituseks on Kristel Peikeli “Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele”, mis on osalt fotonäitus, osalt installatsioon, osalt videoekskurss Veljo Tormise...

4 tundi ago

UUDISED

REKORDAASTA | Ametikooli täienduskoolitustel oli tänavu suurim arv lõpetajaid

Hiiumaa Ametikooli täienduskoolitused lõpetasid tänavu muljetavaldava aastaga, kui erinevaid õppeprogramme läbis kokku 350 inimest. Eelmisel aastal oli see arv 234.

8 tundi ago

GALERIID

GALERII | Käina Kooli playboxi rändkarika teenis 5.klass

28. novembril toimus Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Käina Kooli legendaarne playbox, mis tõi lavale kõik kooli klassid ning hulgaliselt rõõmsat elevust.

24 tundi ago