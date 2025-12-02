SUUR GALERII | Tiina Tantsustuudio tähistas Hiiumaa Spordikeskuses oma 20. juubelit

Laupäevasel juubelipeol esines koos külalisesinejatega kokku 239 tantsijat. Pealtvaatajaid oli Hiiumaa Spordikeskusesse kogunenud umbes 500 ning abilisi suursündmuse korraldamiseks oli üle 20ne. Kontsert lõpetati ühise tordisöömisega.
Hiiumaa Gümnaasiumis on sel sügisel sündinud viis õpilasfirmat, mis annavad kooliõpilastele võimaluse kogeda ettevõtlust kõige ehedamas vormis.
Villalao kui kultuuriaida uue tulemise esimeseks näituseks on Kristel Peikeli “Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele”, mis on osalt fotonäitus, osalt installatsioon, osalt videoekskurss Veljo Tormise...
Hiiumaa Ametikooli täienduskoolitused lõpetasid tänavu muljetavaldava aastaga, kui erinevaid õppeprogramme läbis kokku 350 inimest. Eelmisel aastal oli see arv 234.
28. novembril toimus Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Käina Kooli legendaarne playbox, mis tõi lavale kõik kooli klassid ning hulgaliselt rõõmsat elevust.