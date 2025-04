SATTUMISE LUGU | Merearmastus tõi Erle Kesk-Eestist Käina lahe äärde

Ta on natuke nagu Hunt Kriimsilm: juba Tuuletorni algusaastatest on naine pidanud majas kõikvõimalikke ameteid.

“Alguses hakkasin niisama ronimas käima, COVIDi ajaks olin aga juba ronimisinstruktoriks ülendatud!“ Erlest sai vaikselt oma inimene ja tema asjalikkus ning nakatav elurõõm hakkasid silma ka teistele torni töötajatele. “Ronimisseinalt sattusin kuidagi orgaaniliselt maja ärikliendijuhiks, sealt edasi tegelesin juba kogu maja broneeringutega, siis olin kliendijuht ja lõpuks turundus- ja kliendisuhete juht,“ loetleb ta riburadapidi üles kõik läbikäidud ametinimetused.

Erle on ka üks kolmest Tuleroni ronimisklubi asutajatest, Tahkuna tuletorni juures köiellaskumisega tegeleva Hiiu Rope eestvedaja ning graafiline disainer, kelle sulest on Hiiumaa saanud rikkamaks tänaseks läbimüüdud lauamängu “Reis ümber Hiiumaa“ võrra. Oma ettevõttes Disainipurk toimetab ta brändingu, reklaami ja trükiste kujundamisega.

Ettevõtlik naine on sündinud ja kasvanud aga hoopis Imaveres, mis asub Kesk-Eestist täpselt 7 km kaugusel. Nii tema ema- kui isapoolne suguvõsa on juuripidi Lõuna-Eestis. Kuidas üks järvede keskel kasvanud tüdruk siis eluga otsapidi hoopis saarele sattus?

Vastus on kiire ja resoluutne: merearmastus.

“Olin 15, kui esimest korda merd nägin ja see armastus on lõputu,“ õhkab naine. Nii otsustas ta ka oma esimesed ametipostid siduda just merega ning hakkas peatselt erinevatel laevadel tööle.

Nagu mu ema tavatseb öelda: Kajaril ei olnud pääsu – meri ees, Erle taga!

“Kohtusin oma hiidlasest abikaasa Kajariga 2006. aastal, kui töötasime mõlemad Tallinki laeval,“ meenutab ta. “Nagu mu ema tavatseb öelda: Kajaril ei olnud pääsu – meri ees, Erle taga!“

Kajar Martin oli toona Tallinnas resideeruv Hiiumaalt pärit vahimadrus. Infotöötajate ja peakassa eest vastutav Erle aga seadis parajasti samme hoopis Tartu suunas: “See on mõnus väike linn, Tallinna tempo olnuks minu jaoks liiga kiire ja hektiline.“

Et väikelinna rahuga harjunud naine oli juba jõudnud Tartusse korteri osta, kolitigi esialgu sinna. Seal sündisid ka kõik pere kolm poega, Karel (14), Kennert (12) ja Kristjan (10).

Hiiumaal hakatigi käima rohkem just peale laste sündi. Alguses vanavanematel külas, siis aga juba vaikselt kinnisvarakuulutusi uurides.

Pereisa töö viis teda kahe kuu kaupa merele ja kolme väikelast kasvatav Erle oli veendunud, et poiste kooliikka jõudmise ajaks peaksid nad elama kusagil, kus koolid-trennid-huvikoolid oleksid käe-jala juures. Teisiti ei olnuks võimalik pikki nädalaid lapsi ihuüksi kantseldades hakkama saada.

Et Käinas elasid ka abivalmis vanavanemad, tuli otsus lihtsalt: kaheksa aastat tagasi kolitigi viieliikmelise perena äia-ämma juurde. “Ma olen neile siiani väga tänulik nende abi eest, nad on ikka väga palju aidanud poisse kasvatada,“ tunnistab suure pere ema.

Minu õde ja vend arvavad vahel, et ju ma ikka lõpuks siit ära kolin ega mõista, mida siin talvel teha on – aga ma ei lähe siit enam mitte kusagile!

Esimesest lapsevanemate koosolekust lasteaias on naisel aga selgelt meeles, kuidas mõned teised vanemad tema kolimisrõõmu ei mõistnud: “Kohe küsiti, et kuidas on võimalik, et ma Tartust Hiiumaale elama tahtsin tulla?“

Erle arvab, et kohalikud ei märkagi tihtipeale, millises idüllis nad elavad. Just Käinat peab ta elupaigana kõige maagilisemaks: “Siin on see ujula, siin on see torn, kus on ka veel teised sportlikud tegevused. Huvikool kohe seal kõrval, suur ilus Coop – absoluutselt kõik asjad on olemas!“

Lastesõbralik ning turvaline keskkond on perele tähtis. Kolme poisi ema hindab väga ka kogukonna kokkuhoidmist: kui keegi marakrattidest millegagi hakkama saab, tullakse sellest alati rääkima.

Martinite pere käib Hiiumaal palju looduses, põhiliselt madalhooajal, kui turiste veel ei ole. Poegi julgustatakse ema eeskujul talisuplustki tegema, et vanemate merearmastus ka lastele edasi kanduks. Traditsioonina võetakse loodusesse alati kaasa ka kilekotid prügi kogumiseks, et sellega Hiiumaa puhtuse heaks oma panus anda.

Aasta tagasi sai pere lõpuks oma kauaigatsetud päriskodu omanikeks siinsamas idüllilises Käinas. Lahevaatega majas on igal lapsel oma tuba ja ruumi jätkub ka linnakülalistele. “Minu õde ja vend arvavad vahel, et ju ma ikka lõpuks siit ära kolin ega mõista, mida siin talvel teha on – aga ma ei lähe siit enam mitte kusagile!“

Mandri-inimesed lihtsalt ei mõista, et talv on saarel hoopis äge ja rahulik omapäi looduses kulgemise aeg, arvab naine. Ja muidugi on saaretalv ideaalne aeg mereäärseteks sulpsudeks.

Praeguseks on Erle juba üle poole aasta lapsehoolduspuhkusel olnud, kui Disanipurgi tegemised välja arvata. Tema kuulsad tulipunased juuksed on selle ajaga sügavlillaks värvunud. Aga ka pere pesamuna, neljanda lapse sünd ei ole suutnud Erlet Käina Tuuletorni ronimisseinast eemal hoida: veel enam, ta on ka abikaasa ronimispisikuga nakatada suutnud!

6-kuune Klara käib ema-isaga ronimistrennis kaasas ja harjutab Tuleroni ronimisklubi liikmete valvsate pilkude all mattide peal roomamist, et kunagi vanemate kombel tippe vallutama hakata.

Loodetavasti ikka selleks, et siis jälle Hiiumaale tagasi jõuda.