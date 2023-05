Rikas Hiiumaa, vaene Hiiumaa

Hiljutises Hiiu Lehes ilmus valla­vanema, volikogu esimehe, arendus­keskuse ja turismiklastri juhi ühisavaldus, mille sisu oli kriitika vabariigi valitsuse plaani kohta, tõsta majutuskohtade käibemaksu.

Kiri oli adresseeritud peaministrile, rahandus-, majandus- ja regionaalministrile. Muuhulgas viidatakse kirjas turismi­ettevõtluse olulisusele, mis kahtlemata on õige, aga ka nende raskele elule.

Ei hakka siin arutlema teemal, miks avaldati see pöördumine vahetult pärast seda, kui regionaalminister oli teinud samasisulise sõnavõtu, samuti, miks ei kooskõlastatud avaldust ei volikogus ega kohalikul poliitilisel tasandil. Selle asemel on oluline märkida, et 10.aprillil Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide vahel sõlmitud koalitsiooni­lepingus on sees punkt, mille sõnastus kõlab järgmiselt: „Kaotame madalama käibemaksu erisuse majutusteenuse pakkujatele alates 1. jaanuarist 2025.“

Ehk tegemist on kolme erakonna poliitilise kokkuleppega, millele on alla kirjutanud kolme erakonna esimehed. Ehk see­sugused avaldused tuleks suunata eelkõige neile. Või ka näiteks Hiiumaa esindajale Riigikogus, kes oli kindlasti kursis koalitsioonilepingu sisuga enne selle sõlmimist ning oma erakonna volikogu liikmetele, kes koalitsioonilepingu heaks kiitsid.

Mis aga puudutab majutusega seotud ettevõtlust Hiiumaal, siis viitasin juba oma ühes varasemas arvamusloos, et statistiliselt ööbib täis-e-turistipiletiga praami­reisijatest saarel ametlikult iga kümnes inimene, samas kui Saaremaal ööbib ametlikult praktiliselt iga neljas täispileti ostja. Selle statistika põhjal võivad kirja­kirjutajad üsna rahulikud olla, sest majutuskohtade käibemaksu tõus mõjutab Hiiumaa turismi­sektorit ja nende majandus­tulemusi minimaalselt.