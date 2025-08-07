RIIGILAEVASTIK | Viienda parvlaeva hange viiakse läbi võistleva dialoogi vormis

Riigilaevastiku kommunikatsioonijuht Kristel Kask selgitab, et võistlev dialoog on hankevorm, mis võimaldab Riigilaevastikul koos laevaehitajatega täpsustada hanke käigus parvlaeva ehitusega seotud tehnilisi detaile ja jõuda seeläbi parima hinna-kvaliteedi suhtega pakkumusteni. Hetkel on viienda parvlaeva hankeprotsess sealmaal, et ametliku taotluse hankes osalemiseks on esitanud kuus taotlejat – hanke läbirääkimiste voorus soovivad osaleda neli välismaist ja kaks Eesti kapitaliga seotud osapoolt.