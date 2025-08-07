Riigilaevastiku kommunikatsioonijuht Kristel Kask selgitab, et võistlev dialoog on hankevorm, mis võimaldab Riigilaevastikul koos laevaehitajatega täpsustada hanke käigus parvlaeva ehitusega seotud tehnilisi detaile ja jõuda seeläbi parima hinna-kvaliteedi suhtega pakkumusteni. Hetkel on viienda parvlaeva hankeprotsess sealmaal, et ametliku taotluse hankes osalemiseks on esitanud kuus taotlejat – hanke läbirääkimiste voorus soovivad osaleda neli välismaist ja kaks Eesti kapitaliga seotud osapoolt.
UUDISED
RIIGILAEVASTIK | Viienda parvlaeva hange viiakse läbi võistleva dialoogi vormis
Juunis väljakuulutatud ja hetkel käimasolev viienda parvlaeva rahvusvaheline projekteerimis- ja ehitushange viiakse läbi võistleva dialoogi vormis, mis on tavapärasest hankeprotsessist erinev.
