REISIKIRI | Usbekistan – puhas, ilus, värviline

Tiit Reisidega mööda ilma sõitev grupp on varem käinud näiteks Valgevenes, Ungaris, Gruusias ja Armeenias. Reisikonsultant Mari Orgusaar, kes sel korral samuti kaasa sõitis, ütles, et grupis oli 38 inimest ja neist 34 Hiiumaalt. Nii on kuidagi kujunenud, et juba eelmise reisi ajal pannakse uus siht paika. Selle kohta, miks seekord just Usbekistan valiti, arvas Mari, et eks tegemist on ühtaegu eksootilise ja kauge kohaga, aga teisalt otsib vanem inimene sealt ka veidi nostalgiat. „Seekord läksin ise ka kaasa, sest see pole koht, kuhu sa möödaminnes satud,“ ütleb Mari, kes Hiiu Lehele reisimuljeid jagas.

„Puhas, ilus, värviline,“ loetleb Mari reisiga haakuvaid märksõnu. Ta räägib, et kui mõelda lõunamaade peale, siis meenub ikkagi üsna tihti prügi ja mustus. „Seal pühiti luuaga muru,“ toob ta Usbekistani puhtuse kohta näite. Seda, et puhtust hoitakse ainult turistidele, Mari ei usu. Reisimarsruut viis reisisellid Usbekistanis pealinnast siselennuga teise riigi otsa, kust hakati siis bussiga tagasi tulema ja nähti igasugust elu.

Teistmoodi kultuur saab alguse juba lennujaamast, kui kohaliku Air Uzbekistani pardale astuda. Riiast alguse saanud reis oli Mari sõnul nagu ajas tagasi minek. Süüa anti suurelt ja stjuardess jalutas tasuta jookidega käruga iga poole tunni tagant vahekäigust läbi. Sellist luksust mäletavad vast need inimesed, kes lendasid 30 aastat tagasi.

„See on Usbeki külalislahkus,“ räägib Mari, et kohale jõudes jätkus sama joon. „Usbekid ongi täpselt sellised, et annavad oma viimase ka ära.“ Ta kiidab reisi kohalikku giidi, kes oli olnud supermees ja aidanud igal võimalikul moel.

Paljude eestlaste jaoks on Usbekistan ikkagi veel „sõbralik vennasvabariik“ ja tänaseni Venemaaga heades suhetes olev riik. Mari ütleb, et venesõbralik riik ollakse, aga tema üllatuseks venemeelsust küll kuskilt välja ei paistnud. Siiski sai Air Uzbekistan lennata üle Venemaa, kuhu lääneriikide lennukitel asja pole. Vene keelega saab kohapeal hästi hakkama, kuid ka inglise keelega hätta ei jää. Usbekistan tahab Mari sõnul olla ikkagi moodne, kaasaegne ja euroopalik ning ka turistidele avatud. Hotellis kohati erinevatest rahvustest turiste, aga mitte venelasi.

Vaatamisväärsustest rääkides ütleb Mari, et ega seda ajaloo hulka ja suursugusust on suures mahus raske vastu võtta. Uhked ajaloolised hooned, mosaiigid hakkavad kõik lõpuks tunduma nii ühtemoodi. Mari ütleb, et kui nüüd tagantjärele pilte vaadata, siis on ikka mõtlemist, et mis kohas järjekordne mosaiik pildistatud on.

Nõukogulikku nostalgiat Mari Usbekistanis ei täheldanud. Te meenutab, et kui sai Valgevenes käidud, siis seal jagus seda küllaga. Üks selline asi, mis võib-olla meenutas endisi aegu ja jutte Usbekistanist, oli puuvillapõllud ja korjamine. Olid ju need piirkonnad tuntud just puuvilla päritolumaadena. Neil päevil käis just koristamine.

Üks asi, mis igas riigis kindlasti kõneaineks ja pilgu all, on söök. Sellega on Usbekistanis Mari sõnul hästi. Isegi liigagi, sest külalislahkel maal on lauad lookas ja portsud üüratud. Põhiroog on muidugi pilaff, mis Mari sõnul on hoopis midagi muud, kui meie seda siin teame. Moslemimaal sealiha muidugi ei tunta ja süüakse peamiselt veist või lammast. „Lammas maitseb nii nagu see ei oleks lammas,“ räägib Mari, et kasukamaitset seal ei tunta. Liha maitse on puhas. Soola Mari sõnul eriti ei kasutata, küll aga igasugu ürte ja maitseaineid.

Eriti saavad temalt kiita Usbekistani salatid, mida oli väga palju erinevaid ja Mari sõnul ütlemata maitsvaid. Näiteks suvikõrvitsat esines mitmel kujul ning kui näiteks Hiiumaal ka osataks nii, poleks vaja uksi lukku panna, kuna naabrid suvikõrvitsaid ära tahavad sokutada.

Alkoholi saab Mari sõnul ka, kuigi tegu on moslemimaaga. Tõsi, mitte igal pool, aga näiteks hotellis. Kui aga reisiseltskond giidi soovitusel ühte pigem kohalikku toidukohta läks, siis seal pidi leppima morsiga.

Islami-teemat hoitakse Mari sõnul riigis aga ohjes, et ei tekiks äärmuslikkust. Nii näiteks ei tohi naised liikuda kaetud näoga või mehed habet liiga pikaks kasvatada.

Meie mõistes elatakse Usbekistanis pigem vaeselt. Keskmine palk on paarisaja euro ümber ja seetõttu on ka elu vähemalt turistile odav. Mari meenutab, et kuuekilomeetrine taksosõit maksis 71 eurosenti ja neli inimest said restoranis kõhu väga täis kamba peale 23 euro eest. Mari nendib, et kui juba eestlaste jaoks odav on, siis mis veel rääkida Lääne-Euroopast tulnud turistidest.

Elamine kohaliku jaoks jällegi odav ei ole, sest maa maksab omajagu. Elatakse mitu põlvkonda koos. Kui keegi perest abiellub, siis peigmehe vanemad peavad ostma noorpaarile elamise. Igast perest keegi peab aga jääma elama koju. Kõige tähtsam sündmus elus olevat pulmad, kuhu tuleb tuhandeid külalisi. Mari räägib, et neile näidati üüratuid teemajasid, kus pulmi peetakse. Suured peod tähendavad muidugi ka kulu ning nii maksavadki inimesed pulmadeks võetud laenu pikalt nagu eestlased näiteks eluasemelaenu.

Hiidlaste reisid jätkuvad ja järgmine kord tuuritatakse Euroopas ja hoopis lähemal. Küll aga on soovijatel võimalus järgmisel aastal Hiiumaa oma reisifirmaga taas Usbekistani sõita.