RAHVARALLI TULEB TAAS | Rallisõitjad hääletasid Hiiumaa rahvaralli kalendrisse tagasi

Kus täpselt rajad paiknevad, selgub vahetult enne rallit. Hiiumaa Ralliklubi juhatuse liikme Marko Eespaki sõnul on eesmärk pakkuda sportlastele põnevaid rajavalikuid. Ralli kolmteist katset sõidetakse erinevates Hiiumaa paikades, nende täpne asukoht selgub osalejatele vahetult enne rallit, sõita tuleb etteantud legendi järgi. Rallisõitjana on Eespakk sportlaste ootustega hästi kursis. Ta märgib, et kui Lõuna-Eestile on omane mägine maastik, siis Hiiumaa eripäraks on kiired üleminekud erinevate teekatendite vahel, mis teeb raja võistlejale väljakutsete rohkeks.