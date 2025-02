RAAMATUSOOVITUS | Helju Petsi üheksas romaan viib lapsepõlvemaale Nõmmel

Romaani peategelane Viola astub 1955. aasta sügisel esimest korda Tallinna 27. 8-klassilise kooli uksest sisse. Teda ootab ees teekond, mis on täis koolirõõme ja -muresid, sõpru ja õpetajaid. Tütarlapse kooliteel peegeldub ka ajastu vaim – see on veel võrdlemisi tume ja hirmuderohke, kuid kiirete muutuste ajajärk.

Autori sõnul ei ole peategelase näol tegu üksühele tema endaga, kuigi Tallinna 27. 8-klassiline on tema esimene kool ja aastagi sama, mil ta kooliteed alustas. „See ei ole täpselt nendest lastest ja juhtumistest, palju olen lisanud väljamõeldud ja teistelt kuuldud lugusid,“ selgitab autor.

Huvitava kokkusattumusena oli tema esimene koolimaja täpselt samasuguse projekti järgi ehitatud puumaja nagu oli algselt Palade koolimaja, kus Pets aastaid töötas.

Helju Pets tuli Hiiumaale elama 1983. aastal, tema Tallinna koolimaja põles kaks aastat hiljem, 24. veebruaril 1985. Järgmise aasta 1. septembril avati kool uuesti – praegune Rahumäe põhikool asub Tallinnas Vabaduse puiesteel. „Sellest nüüdsest ilusast koolimajast saate mööda sõita, kui tulete Hiiumaalt, ja ka tagasi minnes,“ lisab autor.

Äsja ilmunud „Rahumägi“ pakub üsna täpset ülevaadet toonase Nõmme, eriti Rahumäe igapäevaelust, olles samas ka väärtuslik ajalooline dokument. Teos pakub kindlasti palju avastamisrõõmu neile, kes huvituvad ajaloost ja isiklikest lugudest.