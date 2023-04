Paluküla terviserajad saavad teenindushoone ja rohkem valgust

Hiiumaa Sport, mis aasta algusest haldab ka Paluküla terviseradasid, sai kultuuriministeeriumilt teenindus­hoone ehituseks regionaalsete tervisespordi­keskuste arendamiseks mõeldud meetmest

450 000 eurot, lisaks 160 000 eurose arendustoetuse neljaks aastaks.

Uues teenindushoones luuakse olme­tingimused kõigi terviseradade kasutajate jaoks, muuhulgas riietus­ruumid ja pesemisvõimalused. Samuti on spordikeskusel vaja ruume, kus hoida suuski, teha hooldust jalgratastele, spordivahendeid laenutada ning et oleks ka koht, kus hoida rajahooldustehnikat.

Hiiumaa Sport juhataja Martin Lauri ütles, et nüüd liigutakse edasi hanke suunas: „Esmalt vallavalitsuse nõusolek ja siis hankesse, millega sooviks teise kvartali jooksul ühele poole saada.“ Hoone esialgne hinnanguline maksumus plaanitakse 500 000 euro kanti, omaosaluse paneb Hiiumaa vald.

Paluküla terviseradade edasiarenduseks saab Hiiumaa Sport kultuuriministeeriumilt nelja aasta jooksul, 2023–2026, igal aastal 40 000 eurot.

Toetusega on kavas uuendada 1,8 km raja valgustust, projekteerida ja paigaldada valgustus osale 2,7 km rajast, ehitada veetrassi lisaharu kelgu­mäe kunstlumega varustamiseks, soetada mobiilne torukahur, arendada edasi rattarada ning soetada radade hooldustehnikat.

Järgnevatel aastatel on plaanis Palukülla rajada madalseikluspark, soetada rajatraktorile lisavarustust, laadur, puhastushari ja haagis, ehitada statsionaarne piirdeaed ja luua temaatiline liikumisrada.

Martin Lauri sõnul saab Paluküla teenindushoone valmimise järel pakkuda aktiivsele liikujale laiemat valikut teenuseid ning spordikeskus ja terviserajad moodustavad ühe terviku.

„Eelmisel suvel juba suunasime spordikeskuses majutatud spordilaagrites osalejaid Palukülla,“ märkis Lauri. Paluküla ja spordikeskuse vahemaa on 3,5 km, mis tema sõnul on sportimiseks sobiva pikkusega distants.