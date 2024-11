NOORTE TUNNUSTAMINE | Kampaania „Märka Hiiumaa noort” osutus menukaks

Noorsootööspetsialisti ja tunnustamise töörühma juhi Kätlin Tammeveski sõnul kutsuti noorte tunnustamise töörühm ellu Hiiumaa Tervisenõukogu poolt 2022. aastal läbi viidud Hiiumaa hooliva kogukonna noorteuuringu tulemuste tõttu. Uuringust selgus, et Hiiumaa noored ei tunne ennast kogukonnas piisavalt tunnustatult. „Samas teame, et Hiiumaal on palju aktiivseid ja inspireerivaid noori, kes väärivad esiletõstmist. Igal noorel on enda tugevused ja alati ei ole need seotud formaalharidusega, kus noored hea õppeedukuse eest ka tunnustatud saavad,” selgitas Tammeveski.