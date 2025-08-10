NOOR KIRJANIK | Kirjutamine on Susanna Veevo kirg juba lapsest saati

Susanna lõpetas Kärdla Ühisgümnaasiumi 2014. aastal ning suundus siis Tallinna Ülikooli, kus ta õppis erialal Lähis-Ida uuringud. “Sellest tõusis ka vastupandamatu soov veelgi avastada, veelgi seda rikkaliku ajaloo ja kultuuriga piirkonda tundma õppida,” rääkis ta.