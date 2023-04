Nööbist kinni

Miks on Hiiumaa aasta ema valimisel tingimus, et kandidaadil peab olema vähemalt kaks last? Kas ühe lapsega ema on kuidagi vähem ema, kui kahe ja enama lapsega ema?

Vallavalitsuse kultuurispetsialist Eve Ellermäe: Kõik emad on tunnustust väärt, olenemata, palju tema peres lapsi kasvab. See, et Hiiumaa aasta ema nominendil peab olema kaks last, tuleneb sellest, et sama tingimus on ka Eesti Naisliidu korraldataval Aasta ema konkursil. Hiiumaa vallavalitsus mõistab tekkinud pahameelt ja on igati nõus aruteluks ja konkursi tingimuste muutmiseks edaspidi.

Vallavanem Hergo Tasuja: Ema tublidust ei mõõdeta kindlasti laste arvu järgi. Hiiumaa aasta ema tunnustatakse aastast 2015 ehk maavalitsuse ajast. Hiiumaa vald on selle üle võtnud ja korda muutnud ei ole. Selle osas pole ka ettepanekuid tehtud. Samas oleme valmis muudatusi kaaluma ja tegema. Samas näiteks Saaremaal on eeldus, et peres kasvab 3 last.