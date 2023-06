MUUTUSTE TEEL > Vallavalitsust plaanitakse vähendada nelja liikme võrra

Hiiumaa vallavolikogu päevakorras on eelnõu, mille vastuvõtmisel saab valla juhtimine edaspidi olema valdkondlik, vallavalitsuses jätkab vaid üks osavallavanem, kellest hiljem saab abivallavanem.

Vallavalitsuse eelnõu kohaselt saab vallavalitsus olema viieliikmeline. Vallavalitsusse kuulub jätkuvalt vallavanem Hergo Tasuja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, abivallavanemad Üllar Laid Reformierakonnast ja Liisi Mäeumbaed Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus ja lisaks üks osavallavanem, kelle nimi pole veel teada.

Selleks, et koalitsiooni kõik kolm osapoolt vallavalitsuses esindatud oleks, jääb vallavalitsuse liikmeks üks valimisliidu Ühine Hiiumaa liige, ütles vallavanem. Viiest osavallavanemast kuulub valimisliitu kolm: Omar Jõpiselg Käinast, Liili Eller Pühalepast ja Niels-Peter Rattiste Kõrgessaarest. Hergo Tasuja ütles, et see, kes neist vallavalitsuse liikmeks jääks ja edaspidi abivallavanemana jätkaks, on valimisliiduga veel kokku leppimata.

„Kaugemale ette vaadates võiks vallavalitsuses olla kolm abivallavanemat,“ selgitas Tasuja, et juhtimissüsteemi muutmisega jätkatakse. „Selleks on enne vaja vastutusvaldkonnad kokku leppida, samuti teha selged kokkulepped, mis jääb osavalla tasandi ja mis valdkondliku juhtimise vastutusalaks ning kes ja kuidas neid tegevusi suunavad.“

Ülejäänud osavallavanemad, sh ka poliitilise taustata Emmaste osavalla vanem Tiit Reha ja reformierakondlasest Kärdla osavalla vanem Aivar Viidik jätkavad tööd valla ametnikuna, aga mitte enam poliitilisel ametikohal nagu seni.

Üleminekut seniselt osavallapõhiselt juhtimismudelilt valdkonnapõhisele soovitas ka vallavalitsuse tellitud ja maikuus volikogule esitletud juhtimisaudit.

Peale 2021. aasta kohaliku omavalitsuse valimisi moodustasid Hiiumaa vallas valitsuskoalitsiooni Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond. Opositsiooni jäid Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa. Erakond Eesti 200 volikogusse mandaati ei saanud.