LEHE ILMUMINE | Hiiu Leht jätkab paberile ilmumist kord nädalas

Üks kord nädalas paberil ilmuva lehe kõrval võtab suurema rolli lehe veebiväljaanne. Edaspidi pakutakse paberlehe tellijatele võimalust ka soodsamalt soetada ligipääs Hiiu Lehe veebiväljaandele.

Lehe peatoimetaja Raul Vinni sõnul oli vastukaja ühele ilmumiskorrale ja mahult suuremale lehele positiivne ning seetõttu otsustati taolist ilmumissagedust jätkata. Lehe mahu osas ei kaota lugeja midagi.

Peatoimetaja ütles, et senise paberlehe 20-leheküljeline maht annab võimaluse teha veelgi sisukamat ja mitmekesisemat lehte. Uuendused lehe sisus jõuavad lugejani lähikuudel. Hiiu Lehe veebiväljaande juures toimuvad uuendused pidevalt ning septembrist liitus toimetusega ka veebitoimetaja Kätlin Rist.

Ühe suurema uuendusena, mille vastu lugejad on ka huvi tundnud, hakkavad üsna pea veebis ilmuma ka leinakuulutused. Aina rohkem pööratakse veebis tähelepanu ka visuaalsele materjalile nagu seda näiteks hiljutised Hiiumaa koolide aktustelt tehtud galeriid, millest paberlehte jõuab vaid murdosa.

Peatoimetaja sõnul on loomulikult oodatud kõik lugejatepoolsed ettepanekud veelgi parema lehe tegemiseks. Oma mõtted palub ta saata e-postile raul.vinni@hiiuleht.ee