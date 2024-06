KIRI MUHUST | Tervitused, head hiidlased!

Pluss käisin teil mai esimesel nädalavahetusel külas. Siiani pole jõudnud tänada. Nii sai otsustatud, et kiri tuleb läkitada. Ja olgu see siis juba kutse eest – tulge suveks mulle Muhu saarele külla!

Teie juures oli tõesti tore, ilm oli ka mõnusalt päikseline ja soe. Käisin poja korvpallivõistlustele kaasa elamas, kuid mängude vahel jõudsime sõbrannaga Kärdlat ning selle ümbrust avastada. Avastasime nii, et kannad villis. Jalutasime mööda aedlinna, metsaradasid ja mere ääres. Üllatusime, et Kärdlast võib leida mitmete eri riikide maitseid. Nii nautisimegi hommikul Kreeka ning õhtul Itaalia kööki. Hiiumaa on koduks imelistele maitsetele ja mul on veel nii palju avastamata! Pean kindlasti tagasi tulema.