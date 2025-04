KIIKA NAABERSAARELE | Võta ette üks eksootiline reis

1. Suurlinna tunne – väikese saare võlu

Kui Hiiumaa tundub kodune ja armas, siis Kuressaare on täpselt paras koht, kus tunda end korraks linnainimese, mitte ainult saareasukana. Kaubanduskeskus, kohvikud ja restoranid – valikut on palju. Ja mis kõige parem, pärast päevast avastusretke saab Grand Rose SPA-sse sukelduda ja end tõeliselt lõdvaks lasta.

2. Spaa, mida Hiiumaal ei ole

Hiiumaal on küll imeilus loodus ja rahu, aga üks asi, mida siit ei leia, on tõeline spaa-elamus. Grand Rose SPA pole lihtsalt spaa – see on Saaremaa suurima saunade valikuga saunakeskus! Mõnusad basseinid, mullivann, saunarituaalid ja lõõgastavad hoolitsused teevad isegi kõige väsinumast hiidlasest uue inimese. Kui sul on tunne, et tahaks korra argirutiinist põgeneda, siis Grand Rose on selleks tõesti ideaalne koht.

3. Hea toit, veel parem seltskond

Ei ole saladus, et hiidlased armastavad head toitu. Grand Rose SPA restoran pakub maitseküllaseid roogasid, mis paitavad nii keha kui meelt. Olgu selleks värske kala, hõrk veise antrekoot või käsitööna valminud magustoidud – kõht saab täis ja hing rõõmsaks. Lisaks on Kuressaare täis armsaid kohvikuid, kust linnaretkele joogipoolis kaasa haarata.

4. Uued seiklused

Saaremaa pakub alati midagi põnevat. Võta ette jalutuskäik Kuressaare piiskopilinnuses, avastusretk Panga pangale või õhtune kontsert kohalikus kultuurikeskuses – tegevust jagub. Ja kui päev on seiklusi täis, on hea teada, et Grand Rose SPA pehmete patjade vahele vajudes ootab ees magus ööuni.

5. Lihtne ja kiire kohalejõudmine

Hiiumaalt Saaremaale jõudmine on omaette elamus. Parvlaevareis ja Lõuna-Hiiumaa eksootilised teed annavad reisimisele oma seiklushõngu. Aga kui oled juba kohal, siis Saaremaa võtab sind avasüli vastu. Ja Grand Rose SPA asub täpselt Kuressaare südames, nii et kõik on käe-jala juures!

Nii et, kallid hiidlased, pange seljakott kokku ja tehke väike puhkusereis naabersaarele! Grand Rose SPA ootab teid avasüli, et pakkuda lõõgastust, maitseelamusi ja uusi mälestusi. Kord Hiiumaale tagasi jõudes olete justkui uued inimesed – värsked, puhanud ja valmis järgmiseks seikluseks!