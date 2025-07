KASULIKUD NIPID | Saunavihad peaksid juba kuivama

Eestis kasvab kokku nelja liiki kaske, neist puuna kaks: sookask ja arukask. “Vihaks sobivad minu arvates mõlemad, mõni inimene on muidugi valivam ja igal ühel omad põhjendused, miks eelistada üht või teist,” arutles Hiiumaa metsaseltsi juhatuse liige Aira Toss. Ta lisas, et sookase oksad on veidi pehmemad, arukasel tiba karedamad. “Leinakask ei ole liik, see on vorm ja tema nõtked oksad vihaks ei sobi.”