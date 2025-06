JUHTKIRI | Põhikooli lõpp on alles algus

Hiiumaa koolide lõpuaktustel kõlab taas pidulik muusika, tunnistused ja lillekimbud vahetavad omanikku. Poetatakse nii mõnigi pisar. Üks pikk teekond on selja taga. Põhikooli lõpetamine on iga noore inimese jaoks üks tähtsamaid verstaposte, sest nüüd tuleb teha esimene suurem iseseisev otsus, esimene tõsisem elumuutus. Tuttav ja turvaline on möödas. Kõik on justkui alguses.

Hiiumaa noorte puhul on see hetk eriti tähenduslik. Saare väiksus ja piiratud haridusvalikud seavad juba varakult valikukohustuse: kas jääda või minna? Paraku ei mahu kõik siia – keegi peab olema nende ulkas, kes jätavad kodusaare selja taha, et haridusteed jätkata. Paljud tahavad seda muidugi ise. Ning see ei ole alati kerge valik.

Veelgi keerulisemaks teeb olukorra see, et kohalikul tasandil valitseb jätkuvalt ebakindlus. Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli tuleviku üle on riiklikult palju arutatud, tehtud suuri sõnu ja antud lubadusi, ent selgust on endiselt vähe.

Noored ja nende pered, aga ka koolide kollektiivid vajaksid kindlust ja usaldust, mis saab edasi. Näiteks gümnaasiumisse õppima minnes võib (ei pruugi) ühel hetkel avastada, et see pole enam see kool, kuhu õppima tuldi. Samamoodi pole kuskil näha paljulubatud põhikoolijärgset kutseõpet. See oleks noortele üks võimalus.

Hiiumaa põhikoolijärgne haridusmaastik tuleb korda saada ning kuigi koolide pidajateks on riik, peab omavalitsus siin riiki survestama, et saada võimalikest parim tulemus.

Kuid tähtsa ja keerulisena tunduva aja lohutuseks tuleb öelda, et ükski praegune otsus ei ole lõplik. Põhikooli lõpus tehtud valik ei määra veel kogu elu käiku. Kui praegu tundubki kõik väga oluline ja kaalukas, siis tegelikkuses on enamik uksi ka hiljem avatud. Ega oma valikutesse ei pea kinni jääma, jõuab ümber teha – võib-olla ongi parem mitte kiirustada.

Kõigile lõpetajatele palju õnne ja ilusat suve! Aeg tuleviku peale mõelda tuleb nagunii. Suvel võiks lihtsalt puhata, olla noor ja nautida seda, mis just praegu on.