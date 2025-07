JUHTKIRI | Kassi värv hiiri ei püüa

Aastaid tagasi ilmus ajakirjanduses üks lugu lahvkadest, kuidas see kaugemates paikades on inimestele asendamatu. Ühe kauplusauto juht märkis ära esmapilgul vastukäiva loogika: “Mida vähem inimesi, seda pikem ring.” Peaks olema just ju sedapidi, et kui on vähem inimesi, siis saab asjad kiiremini aetud ja sõiduaeg ka lühem. Autojuhi loogika oli aga selles, et kui inimesi jääb aina vähemaks, siis neile, kes enam peatusesse tulla ei jaksa, peab koju sõitma. Karta on, et kasumit sellised käigud lahvkapidajal ei suurendanud.