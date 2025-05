JUHTKIRI | Hiidlane hoolib

Tihtipeale kuuleb ütlust, et ajakirjanduses müüb ainult negatiivne. Nagu surm. Tõsi ta on, et lood sel teemal tekitavad lugejahuvi. Tõestus sellele on kasvõi fakt, et Hiiu Lehe veebi läbi aegade kuuest loetavaimast loost üks on surmaga seotud uudis nüüdsest kopteriõnnetusest ja kaks järelehüüet Mart Kaupsile ja Riho Rahuojale. Lisaks on lehe veebikülje külastatuimate lehekülgede esireas leinakuulutuste rubriik.

Kuid kui vaadata Hiiu Lehe loetumaid uudiseid üldiselt, siis ei saa kaugeltki väita nagu populaarsed oleksid intriigid, ädatlemised või muidu halvad uudised. Vastupidi, lugejaid leiavad lood, kui hiidlastel läheb hästi ja keegi on midagi saavutanud. Tublidest etlejatest või sportlasest rääkivad uudised on alati menukamad kui poliitpeks, mida asjaosalised peavad ülimalt oluliseks.

Positiivsuse nurga alt saab vaadata ka surmaga seotud uudiseid. Lisaks nii inimlikule uudishimule tähendab see, et lugeja hoolib. Selle väite kinnituseks on needsamad kümned ja kümned kaastundeavaldused, mis kasvõi tänases lehes või kümned ja kümned kommentaarid, mida jäetakse Hiiu Lehe sotsiaalmeedia postituste alla, kui keegi on lahkunud.

Jah, inimesed lahkuvad meie hulgast ja see on ütlemata kurb. Aga kui me neid mäletame ja mälestame, elavad nad meie seas edasi.