SPORT
HIIUMAA MEISTRID | Oti regatil murti aastaid kestnud ilmaneedus
Kahepäevase võistlusena planeeritud Oti regatt on alates 2020. aastast olnud omamoodi eriline just selle tõttu, et võisteldakse paraku ainult ühel päeval. Küll on teisel päeval tuult liiga vähe või hoopiski liiga palju.
UUDISED
Metsa alla visatud prügi tekitab uudishimulikkudes loomades ja lindudes suurt huvi. Nii leidis Argo Nurs Õngu maantee äärest kähriku, kes oli klaaspurki uurides peaga...
POLITSEI
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 62 erineva korrarikkumisteatega. Väärteomenetlus alustati neist 22 juhtumi puhul ja lahendati 33 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist neli...
SPORT
Pühapäeva õhtul süttis Pirital Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul olümpiatuli, andes avastardi 8.-16. augustini peetavatele Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustele. Tipptasemel regatt toob Tallinna vetesse 65 jahti...