HIIUMAA KÜBORGID | Roberta Laas: annaks taevas, et nad ei väsi

Hiiumaal elab üks eriline liik inimesi. Nad näevad välja täitsa tavalised: on kellegi emad, isad, lapsed või vanavanemad, hoolitsevad pere eest, teevad täiskohaga tööd. Kui aga lähemalt vaadata, selgub, et midagi on siiski tavapärasest teisiti. Nii nende endi kui nende tööga.