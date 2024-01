Hiiumaa eesmärk – õnnelike laste saar

Vananevas ja aina tehnoloogiakesksemas ühiskonnas on läänemaailmal üha suuremaks väljakutseks uute ärimudelite ja lisandväärtuse leidmine, et oma ühiskondi jätkusuutlikult üleval pidada. Tagamaks elukvaliteedi ja teenuste jätkumist, on sama väljakutse ka Hiiumaal.

Hiiumaa on saar, mis on tuntud oma loodusliku ilu, rahu ja vaikuse poolest. Kuid Hiiumaa võiks olla rohkem kui lihtsalt kaunis saar – see võiks olla koht, kus lapsed kasvavad üles õnnelikena ja kus kogukond töötab koos nende heaolu nimel.