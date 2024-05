JUHTKIRI | Tänuväärne tegevus

Hiiumaal üritustest puudust ei tule, eriti suvel. Suurte sündmuste varjus toimuvad aga kõikjal kogukondades oma väikesed üritused, mis mõeldud kindlamale seltskonnale. Olgu selleks siis oma küla talgud, jõulupidu või mõni seltsiõhtu. Just sellised väikesed kokkusaamised, kus inimesed jagavad ühiseid väärtusi ja mälestusi, aitavad kogukonda koos hoida.

Koolikokkutulekutel on märgata tihti ühte sarnast mustrit, mis meenutab natuke elukaart. Kohe peale kooli lõpetamist on kõik hirmsasti taaskohtumise soovi täis. Eks ka mõistetav, sest on ju aastaid päevast päeva ninapidi koos toimetatud ja ühist elu elatud. Läheb veidi aega ja kõik lähevad mööda ilma laiali. Luuakse oma kodu, tekivad pered ja muud kohustused. Tihti on kuulda, et just keskealiste read on koolide kokkutulekutel kõige hõredamad. Mida aeg edasi, seda rohkem hakkab inimesi taas kokku saama. Eks muidugi elu teeb oma korrektuurid, aga aina rohkem tuleb kokku saama neid, keda pole võib-olla aastakümneid nähtud. Kui muidu näiteks tehakse kokkutulekuid iga viie aasta tagant, siis pole haruldus, kui vanematel inimestel on kokku saamised juba igal aastal. Inimestel on jälle rohkem aega, aga mis seal salata, mälestused endistest aegadest annavad ka jõudu edasi minna.

Eakate kokkusaamised ja neile tegevuse pakkumine, olgu selleks siis tantsu-lauluselts või mõni huviring, on tänuväärne tegevus. Paraku on nii, et just vanemad inimesed ei ole nii altid kodust välja tulema ning neid on natuke vaja julgustada ja näidata, et koos on tore ning kokkusaamised ongi nagu ühed suured koolikokkutulekud.