LUIGE BAAR AVATUD | Kõik teed viivad taas Luike

“Lõpuks ometi“, “Ma olen seda päeva unes näinud“, “Mu päev oli korda läinud, kui uudist kuulsin“ – just sellised emotsioonid valdasid Luige Baari avamispeole tulnud inimesi, sest üle poole aasta suletud olnud legendaarne baar avas taas oma uksed.

Varem Käina Kultuurikeskuse hoones asunud baar pani oma uksed eelmisel augustil kinni, sest sinna hakati rajama perearstikeskust. Omanike sõnul jahmatas sulgemisteade paljusid baari fänne. Kohalikke valitses teadmatus ja küsiti “Mis nüüd siis saab?“, “Kuhu ma nüüd lähen“. Baarmen ja ühe omaniku poeg Marken Tisler (22) rääkis, et nõudlus uue baari järele oli väga suur.

“Iga päev oli telefon punane ja uuriti, millal ometi lahti teeme,“ ütles ta. Lõpuks saabuski see päev, kui baar teatas oma Facebooki lehel, et kolmandal mail on uues kuues Luige avatud.