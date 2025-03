GALERII | Lehtmas mälestati märtsiküüditamise ohvreid

Kõnet pidanud Mart Reino märkis, et vaatamata vihmasele ilmale on hea meel näha nii palju kokkutulnuid. Reino märkis, et keerulistel aegadel ei tohi Eesti alla anda ning peab hoidma oma riiki ning lootma, et kõik muutub paremuse poole. “Lootus sureb viimasena,“ märkis Reino.