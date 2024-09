GALERII | Hiiumaal jooksis heategevuseks 184 noort

Enne Heategevuslikku teatejooksu toimusid ka Hiiumaa noorte meistrivõistlused teatejooksudes, kus omavahel võistlesid Hiiumaa koolide õpilased.

Teatejooks toimus sel aastal juba 19. korda ning kokku osales üle 14 000 koolinoore neljandast üheksanda klassini. Teatejooksu eesmärk on edendada laste tervislikku elustiili ja muuta liikumisharjumusi. Üle kogu Eesti jooksevad lapsed nende laste heaks, kes on kaotanud liikumisvõime. Sellel jooksul aega ei võeta, oluline on osavõtt. Avasõnad Hiiumaa jooksule lausus Hergo Tasuja.