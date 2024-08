ARVAMUS | Salasuvedest ja mesipuudest

Hiiumaal algab siis salasuvi. Naabrid pistavad arglikult pea heki tagant välja ja satuvad jälle küla peal kokku. Poeskäigud võtavad nüüd palju rohkem aega. Ah, et miks, järjekordi ju enam ei ole? Aga sellepärast, et — näe, kas see seal konserviriiuli juures ei ole mitte Tiiu, kuidas suvi läks kah, küll on tore üle hulga aja näha! Tiina, sina ka poes, kas sa näe, kas lapselapsed on tagasi linna läinud? Tere, Rein, elus?! Elus! Tuleb hakata end jälle kurssi viima, et mis ja kus ja kes. Millistel suveüritustel jõuti käia, kuidas aiasaagid on olnud, kui palju külalisi sai võõrustatud, kas randa on üldse jõutud? Puhanud ei ole igatahes mitte keegi, alles nüüd saab lõpuks jälle sügavalt välja hingata ja korraks maha istuda. Hoidiste keetmise vahel muidugi.