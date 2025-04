ARVAMUS | Puugid ja heinapalavik ehk kuidas armastada jõmme

Klikkisin ürituse lehe lahti ja – papahh! – esimese asjana ei torganudki silma ägedalt tihe päevakava, vaid hoopis ürituse kommentaarium, mis oli täis sulaselget vihakõnet. Mis sellest lollist Ukrainast arutada on, kes sinna tuleb, Kaja Kallas on loll, valitsus on loll, Reformierakond on loll, korraldajad on lollid ja nii edasi umbes samas vaimus, nagu mu nelja-aastane poeg tavatseb halvematel päevadel unise peaga lasteaiast rääkida.