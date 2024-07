ARVAMUS | Hästi olulisi kesksuviseid uudiseid

Käes on täielik hapukurgi hooaeg. Jah, kurki tuleb meil nii nagu kunagi pole tulnud. Kõike saab: need, mis ei saa sisse tehtud, on suurepäraseks ampsuks möödaminnes või siis viimase aja lemmik, teha õnnepalukesi. Jah, täpselt neid Tõnu Õnnepalu raamatu järgi ülekasvanud kurkidest võileibu, millest Eveli Jürisson eelmises lehes kirjutas, kui saatis tervitused Kõinastu laiult. Kaasa ei aita, et mul kalduvus vaimustuda ja seda kergesti. Seega olen hetkel oma õnnepalukeste ajastus, mis tähendab, et ma teen neid palju ja pea iga kord otsin uue ohvri, kellele saata pilt oma võileivast, et ta ikka teaks, et just see on tema elust ja täielikust õnnest puudu – õnnepaluke.

Meil on nüüd ju ka kanad. Tulid suvitama. Oleme juba päris tuttavad ja tüdrukud on endale nimedki välja valinud. On Julge, alati on ta kõige esimene või viimane ja uhkelt võib ta omapäi maailmaruumi avastada. Küll täpselt nii kaua, kuni maailmaruum on meie talu hoov. Tipp ja Täpp, kes kõike ilmtingimata koos peavad tegema. Ja kui ma täiesti aus olen, siis iga kord ma neil vahet ei tee kah. Aga suvi kestab ja mul on veel aega. Meie Toasuss on muidugi majesteetlik isend, kelle kõrval kahvatuvad kõik teised. Inspiratsiooni on saanud ta sellisest kontsaga ja kuldsete niitidega toasussist. Mitte niisama toasussist. Ehk tema nimi ei saakski olla midagi muud, liivavannid on tema teema ja katsugu ainult keegi teda nende võtmisel segada. Jäänud on veel Kukeke, kellel on rohkelt ja alati öelda.

Eelmisel suvel sai seenel käimisest mo jaoks lausa eraldi teraapia vorm.

Kuum uudis on muidugi see, et metsas on seened. Kolm korda seadsin end iseteadlikult korjele, kuid alles viimane kord oli ka seeni asjast teavitatud. Päris kärude ja vannidega ma metsast ei lahkunud, aga dopamiinilaksuks ja seenekastmeks oli täiesti arvestatav kogus. Eelmisel suvel sai seenel käimisest mo jaoks lausa eraldi teraapia vorm. Kohe, kui tuju polnud päris 100, siis võtsin korvi ühes, autosse ja metsa. Alguses oli lihtsalt võimalust ja aega minna, millal aga tuju tuli ja kuidagi alateadlikult läksin oma mure siluma ja ühes seentega rõõmu korjama. Pärast käisin alati ujumas. Paradiis missugune.

Muidugi kõigi uudiste tipu ja topi olen jätnud viimaseks. Nädalat sai alustatud ühe punaseks värvunud tomatiga, mille me muidugi kohe pidulikult ka ära sõime. Meil on kujunenud kuidagi nii, et esimesi saadusi ei saa ega tohi kunagi kasutada roa valmistamiseks, neid peabki sööma niimoodi eraldi ja tunnustavalt. Ma ei teagi, keda me tunnustame – tomatit, et ta valmis sai, endid, et me teda hoidsime ja hooldasime või kedagi suuremat ja kõrgemat. See vist mingi linnalapse taak, et kõik, mis on päris toit, suudab mind ikka natuke rivist välja lüüa ja kahte kätt kokku lööma panna, et kus on ikka ime.

Sellised põletavad uudised kuuma suvepäikese all. Need on ehk sellised, mis tihti uudiskünnist ei kipu ületama ja suures laias ilmas toimuva taustal tihti endalgi tähelepanuta tahavad jääda. Tundub kuidagi argine ja igapäevane, kuid ma tahaks arvata, et need taolised juhtumid ja uudised on siiski igaühe oma väikeses või suures elus siiski kaalult märkimisväärsed. Tasub võtta aega, et neid märgata ja märkida. Ehk isegi tähistada? Selle jätan juba igaühe enda otsustada.

Ja suvel ma luban endale maailmauudistest irdumist või kui, siis ainult poole silma jagu silma peal hoida. Teate küll, need oma uudised võtavad kuidagi suurema osa ajast ja hingest. Aga sellest on mul küll hea meel, et meil on oma leht. Kõik suuremad ja väiksemad, kui nii üldse öelda saab, uudised ja lood saare pealt ja kaugemaltki oskuslikult üles leiab, kirja paneb ja teieni, head lugejad, toob. Luks värk!

Mis siis ikka muud kui uudistage, lugege uudiseid ning looge ja jagage uudiseid!